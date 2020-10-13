Карантин продлят до конца года — что предлагает Минздрав — коронавирус в Украине

Карантин продлят до конца года — что предлагает Минздрав

https://racurs.ua/n145060-karantin-prodlyat-do-konca-goda-chto-predlagaet-minzdrav.html

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Продлить карантин до конца 2020 года предлагает Министерство здравоохранения в ответ на стремительное распространение коронавирусной инфекции в Украине. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, ситуация с распространением коронавируса вынуждает пересмотреть правила карантина.

13 октября Минздрав на заседании Кабмина предложит продолжить введенный из-за эпидемии COVID-19 карантин до конца года, — сообщает сегодня Телеграм-канал Минздрава «Коронавирус в регионах».

Также профильное министерство намерено ограничить работу заведений общественного питания до 22.00. Кроме этого, власти обращают внимание на такие варианты продолжения образовательного процесса в школах и высших учебных заведениях:

рассматривается предложение сместить школьные каникулы с 15 по 30 октября;

вузам рекомендуется перейти на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября;

студентам рекомендуется выехать из общежитий.



В Минздраве отмечают, что предложенные новые карантинные ограничения не затронут сирот, внутренних переселенцев и детей, лишенных родительской опеки.

Ранее глава профильного комитета Рады Михаил Радуцкий заявлял о намерении власти начать осенние каникулы уже с 21 октября.