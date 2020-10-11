В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

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Коронавирус в Украине активно распространяется.

В связи с ростом заболеваемости высшие учебные заведения временно переводятся на дистанционное обучение. Об этом глава медицинского комитета Верховной Рады нардеп из «Слуги народа» Михаил Радуцкий сообщил в своем Фейсбуке со ссылкой на решения, принятые на совещании у президента Владимира Зеленского.

Радуцкий заверил, что решение о переводе вузов на дистанционное обучение полностью поддерживает руководство этих учебных заведений.

Также, по его словам, необходимо провести агитационную кампанию среди молодежи о важности ограничения в сегодняшних условиях контактов и минимизации пребывания в людных местах.

Кроме того, нардеп отметил, что интернов и студентов старших курсов медицинских вузов будут привлекать к работе в инфекционных отделениях.

Есть четкие протоколы лечения пациентов с СOVID-19, и я уверен, что под наблюдением опытных врачей наши молодые специалисты смогут оказывать квалифицированную помощь, — отметил он.

Что касается обучения в школах, то, по словам Радуцкого, осенние каникулы начнутся раньше. Соответствующую дату будут определять местные власти.

Оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября, — подчеркнул нардеп.

Напомним, в ВОЗ назвали области с наибольшей загрузкой больниц, которые принимают больных коронавирусом.