В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

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Коронавірус в Україні активно поширюється.

У зв’язку зі зростанням захворюваності вищі навчальні заклади тимчасово переводяться на дистанційне навчання. Про це очільник медичного комітету Верховної Ради нардеп зі «Слуги народу» Михайло Радуцький повідомив у своєму Фейсбуці з посиланням на рішення, ухвалені на нараді в президента Володимира Зеленського.

Радуцький запевнив, що рішення про переведення вишів на дистанційне навчання повністю підтримує керівництво цих навчальних закладів.

Також, за його словами, необхідним є проведення агітаційної кампанії серед молоді щодо важливості обмеження в сьогоднішніх умовах контактів та мінімізації перебування в людних місцях.

Крім того, нардеп зазначив, що інтернів та студентів старших курсів медичних вишів залучатимуть до роботи в інфекційних відділеннях.

Є чіткі протоколи лікування пацієнтів з СOVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу, — зазначив він.

Щодо навчання у школах, то, за словами Радуцького, осінні канікули розпочнуться раніше. Відповідну дату визначатиме місцева влада.

Оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня, — наголосив нардеп.

Нагадаємо, у ВООЗ назвали області з найбільшим завантаженням лікарень, які приймають хворих на коронавірус.