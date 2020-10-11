Лікування коронавірусу в Україні. Фото: Слуга народу

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Українські лікарні переповнені пацієнтами, які заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19.

Найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень хворими на коронавірусом у Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській областях та в Києві. У цих регіонах реєструють велику кількість нових випадків зараження коронавірусом. Про це 11 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

Раніше в МОЗ заявляли, що в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих коронавірусом заповнені на 59,4%. У Кабінеті міністрів заявляли, що зараз немає необхідності вводити надзвичайний стан через пандемію.

Нагадаємо, в Національній службі здоров’я України розповіли, що держава виділяє на лікування в стаціонарі одного COVID-пацієнта в середньому 20 тис. грн.

Медики заявили, що середні витрати на добу на забезпечення медикаментами та розхідними матеріалами можуть складати 5 тис. грн на одного пацієнта, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії в умовах стаціонару, і 900 грн — на пацієнта, який перебуває в палаті неінтенсивного відділення.