Півтисячі нових інфікованих COVID-19 виявили в Києві за добу. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Захворювання на коронавірусну хворобу за минулу добу, 10 жовтня, в Києві виявили у 502 осіб.

Інфікувалися вчора 290 жінок віком від 19 до 85 років та 188 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв. Також серед хворих — 10 дівчаток від одного місяця до 17 років та 14 хлопчиків від одного до 17 років. Крім того, захворіли 17 медпрацівників. Про це 11 жовтня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Лікарі прийняли рішення госпіталізувати 60 хворих. А інші заражені лікуються вдома. Подолали COVID-19 за минулу добу 75 людей. З початку епідемії в столиці одужали 9 тис. 702 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Деснянському районі — 126. В Оболонському та в Дніпровському районі 82 та 65 випадків відповідно.

Вчора померли 12 хворих, а загалом коронавірус вже забрав життя 481 киянина.

Станом на 11 жовтня у Києві вже 27 тис. 497 підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, 10 жовтня в Україні коронавірус підхопили 4 тис. 768 осіб. Загалом із початку пандемії захворіли 261 тис. 34 українці.