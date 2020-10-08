ПЛР-тест на коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2742-chas-povertatysya-na-robotu-abo-koly-plr-test-na-koronavirus-ne-potriben.html

Ракурс

Приводом для написання цієї статті про ПЛР-тести на коронавірус став обурений пост у фейсбуці лідерки однієї з партій, яка захворіла на коронавірусну інфекцію: «Ще три місяці тому для того, щоб тебе визнали здоровим, потрібно було два негативних тести на COVID. Ще три тижні тому — один. Сьогодні — нуль. Про це мене повідомив сімейний лікар. За останнім наказом МОЗ, мені не потрібно тестуватись, щоб повернутись до роботи. Дата початку захворювання відраховується — увага — з моїх слів. Звичайно, я зробила тест, і чекаю на результат. Але вже сьогодні сотні людей, які ще можуть бути заразними (бо день-два грає роль!), виходять на роботу, зустрічаються з батьками, їздять у громадському транспорті».

Як завжди, «зрада» швидко розлетілася соціальними мережами. Є й інші історії. Перехворілі на ковід нескінченно здають тести ПЛР на коронавірус, а ті вперто показують плюс. З цієї причини люди тривалий час не можуть вийти на роботу.

«Ракурс» розбирався, коли людина може вважатися не заразною, чи потрібно для цього робити тест ПЛР на ковід і наскільки довго треба залишатися на самоізоляції.

ПЛР на коронавірус: на тест сподівайся, але...

Сьогодні весь світ не тільки вивчає коронавірусну інфекцію, а й намагається знайти найоптимальніші методи протидії пандемії. Тому з постійним отриманням нових наукових даних рекомендації змінюються. На сьогодні достатньо надійно встановлено (не дарма все це відбилося в рекомендаціях ВООЗ), що люди з легким і середнім перебігом COVID-19 не здатні інфікувати інших людей вже за 10 днів від початку симптомів. До «симптомів» відносяться не лише звичні нам кашель або висока температура, а й не респіраторні прояви — нудота, блювота, головний біль або біль у м'язах.

Описані випадки, коли у пацієнтів, які вже не мали симптомів і могли вважатися здоровими, ПЛР на коронавірус показував позитивний результат протягом 120 днів після дебюту симптоматики. За словами вчених, тест настільки чутливий, що реагує і на фрагменти мертвого вірусу. Тобто тест може показувати наявність вже не здатних до розмноження «залишків» вірусу на слизовій. Інфікування інших людей в цьому випадку є дуже малоймовірним. У всякому разі, поки що подібні випадки описані не були.

ПЛР-тест на сьогодні є золотим стандартом діагностики коронавірусної інфекції. Однак не варто забувати, що негативний тест також не виключає захворювання. Напевно, багато хто чув історії, коли у пацієнтів з типовою клінічною картиною і епідеміологічними даними тестування наполегливо давало негативний результат. Це відбувається з різних причин.

На результат тесту ПЛР на коронавірус може вплинути і місце взяття матеріалу (з ротоглотки ймовірність отримання позитивного результату нижча, ніж з носа), час його забору від початку клінічних симптомів, техніка і навіть матеріал, яким цей забір проводиться. Згідно з останніми даними, при високій специфічності ПЛР її чутливість становить від 63% до 78%. Це означає, що приблизно у 30% хворих ПЛР може бути негативною.

Як вийти із самоізоляції

17 вересня було внесено зміни до наказу МОЗ №722 «Стандарти медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» (https://moz.gov.ua/uploads/5/26140-dn_2122_17_09_2020_dod_stand_1_14.pdf). У першій версії документа перехворілий вважався здоровим після двох негативних тестів ПЛР на коронавірус. У серпні наказ зазнав змін: для припинення ізоляції МОЗ дозволило один негативний тест. Згідно з останнім, вересневим документом, людина може вважатися здоровою і без лабораторних досліджень — достатньо ознак клінічного одужання.

Припинити самоізоляцію можна в таких випадках:

якщо немає клінічних проявів гострого респіраторного захворювання, за умови отримання одного негативного ПЛР-тесту на коронавірус;

просто негативний тест ПЛР;

якщо на десятий день від початку симптомів їх вже немає, то лікар спостерігатиме за вами ще три дні, і якщо все нормально, ізоляцію можна завершити без ПЛР-тесту на коронавірус;

якщо минуло 10 днів від взяття зразка на ПЛР-тест (при позитивному результаті) і протягом наступних трьох днів немає симптомів, то також ізоляцію можна завершити; робити ще один ПЛР-тест не потрібно.

Варто зазначити, що ці новели не є українським ноу-хау. Всі зміни до документа в частині як лабораторного підтвердження випадку захворювання на коронавірусну інфекцію, так і критеріїв одужання вносилися виключно на підставі актуальних рекомендацій ВООЗ та CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань США).

Ось що пише CDC: «Якщо тест виявився позитивним, не потрібно повторювати його протягом принаймні трьох місяців. Вам не потрібен подальший негативний тест, щоб повернутися на роботу або до школи, якщо ви не потребували госпіталізації, а також минуло не менш як 10 днів після появи симптомів. У вас також немає лихоманки протягом принаймні 24 годин без використання жарознижувальних ліків, і немає симптомів».

Для тих, у кого був безсимптомний перебіг захворювання, вийти, так би мовити, у світ, згідно з американськими рекомендаціями, можна за 10 днів після отримання позитивного ПЛР-тесту на коронавірус. Щодо важких випадків у документі сказано: обмежена кількість людей з важким перебігом хвороби виділяють вірус, здатний інфікувати інших, понад 10 днів. Тому тривалість їх ізоляції може бути продовжена до 20 днів від початку симптомів. В українському документі всі вищевикладені критерії виходу із самоізоляції стосуються лише пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто вдома.

Отже, сьогоднішні наукові дані вказують, що необов'язково робити тест ПЛР на коронавірус для завершення самоізоляції. Завершити її можна виходячи з ознак клінічного одужання людини. Все це відбилося як у рекомендаціях ВООЗ, CDC, так і в наказі МОЗ України. Не можна не відзначити, що такий алгоритм має чимало переваг: люди не залишаються тривалий час ізольованими, можуть відновити свою соціальну активність. Зайве тестування не перевантажує держлабораторії, які й без того захлинаються, а також фонд страхування, який оплачує лікарняні вже здоровим людям.