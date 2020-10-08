ПЦР-тест на коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2742-pora-na-rabotu-ili-kogda-pcr-test-na-koronavirus-ne-nujen.html

Ракурс

Поводом для написания этой статьи о ПЦР-тестах на коронавирус стал возмущенный пост в фейсбуке лидера одной из партий, которая заболела коронавирусной инфекцией: «Еще три месяца назад для того, чтобы тебя признали здоровым, нужно было два негативных теста на COVID. Еще три недели назад — один. Сегодня — ноль. Об этом мне сообщил семейный врач. По последнему приказу Минздрава, мне не нужно тестироваться, чтобы вернуться к работе. Дата начала заболевания отсчитывается — внимание — с моих слов. Конечно, я сделала тест, и жду результат. Но уже сегодня сотни людей, которые еще могут быть заразными (потому что день-два играют роль!), выходят на работу, встречаются с родителями, ездят в общественном транспорте».

Как обычно, «зрада» быстро разлетелась социальными сетями. Есть и другие истории. Переболевшие ковид бесконечно сдают тесты ПЦР на коронавирус, а те упорно показывают плюс. По этой причине люди долгое время не могут выйти на работу.

«Ракурс» разбирался, когда человек может считаться не заразным, нужно ли для этого делать тест ПЦР на ковид и как долго следует оставаться на самоизоляции.

ПЦР на коронавирус: на тест надейся, но...

Сегодня весь мир не только изучает коронавирусную инфекцию, но и пытается найти наиболее оптимальные методы противодействия пандемии. Поэтому с получением все новых научных данных рекомендации меняются. На сегодня достаточно надежно установлено (не зря все это отразилось в рекомендациях ВОЗ), что люди с легким и средним течением COVID-19 не способны инфицировать других людей уже спустя 10 дней от начала симптомов. К «симптомам» относятся не только привычные нам кашель или высокая температура, но и не респираторные проявления — тошнота, рвота, головная боль или боль в мышцах.

Описаны случаи, когда у пациентов, которые уже не имели симптомов и могли считаться здоровыми, ПЦР на коронавирус показывал положительный результат в течение 120 дней после дебюта симптоматики. По словам ученых, тест настолько чувствителен, что реагирует и на фрагменты мертвого вируса. То есть тест может показывать наличие уже не способных к размножению «остатков» вируса на слизистой. Инфицирование других людей в этом случае очень маловероятно. Во всяком случае, пока подобные случаи описаны не были.

ПЦР-тест на сегодня является золотым стандартом диагностики коронавирусной инфекции. Однако не стоит забывать, что отрицательный тест также не исключает заболевания. Наверное, многие слышали истории, когда у пациентов с типичной клинической картиной и эпидемиологическими данными тестирование упорно давало отрицательный результат. Это происходит по разным причинам.

На результат теста ПЦР на коронавирус может повлиять и место взятия материала (из ротоглотки вероятность получения позитивного результата ниже, чем из носа), время его забора от начала клинических симптомов, техника и даже материал, которым этот забор проводится. Согласно последним данным, при высокой специфичности ПЦР ее чувствительность составляет от 63% до 78%. Это означает, что приблизительно у 30% больных ПЦР может быть отрицательной.

Как выйти из самоизоляции

17 сентября были внесены изменения в приказ Минздрава №722 «Стандарты медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)» (https://moz.gov.ua/uploads/5/26140-dn_2122_17_09_2020_dod_stand_1_14.pdf). В первой версии документа переболевший считался здоровым после двух отрицательных тестов ПЦР на коронавирус. В августе приказ претерпел изменений: для прекращения изоляции Минздрав разрешил один отрицательный тест. Согласно последнему, сентябрьскому документу, человек может считаться здоровым и без лабораторных исследований — достаточно признаков клинического выздоровления.

Прекратить самоизоляцию можно в таких случаях:

если нет клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус;

просто отрицательный тест ПЦР;

если на десятый день от начала симптомов их уже нет, то врач будет наблюдать за вами еще три дня, и если все нормально, изоляцию можно завершить без ПЦР-теста на коронавирус;

если прошло 10 дней от взятия образца на ПЦР-тест (при позитивном результате) и на протяжении последующих трех дней нет симптомов, то также изоляцию можно завершить; делать еще один ПЦР-тест не требуется.

Следует отметить, что эти новеллы не украинское ноу-хау. Все изменения в документ в части как лабораторного подтверждения случая заболевания коронавирусной инфекцией, так и критериев выздоровления вносились исключительно на основании актуальных рекомендаций ВОЗ и CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США).

Вот что пишет CDC: «Если тест оказался положительным, не нужно повторять его в течение по крайней мере трех месяцев. Вам не нужен дальнейший отрицательный тест, чтобы вернуться на работу или в школу, если вы не нуждались в госпитализации, а также прошло не менее 10 дней после появления симптомов. У вас также нет лихорадки в течение по крайней мере 24 часов без использования жаропонижающих лекарств, и нет симптомов».

Для тех, у кого было бессимптомное протекание заболевания, выйти, так сказать, в мир, согласно американским рекомендациям, можно спустя 10 дней после получения позитивного ПЦР-теста на коронавирус. Что касается тяжелых случаев, в документе говорится: ограниченное количество людей с тяжелым течением болезни выделяют вирус, способный инфицировать других, более 10 дней. Поэтому продолжительность их изоляции может быть продлена до 20 дней от начала симптомов. В украинском документе все вышеизложенные критерии выхода из самоизоляции касаются лишь пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, то есть дома.

Итак, сегодняшние научные данные указывают, что необязательно делать тест ПЦР на коронавирус для завершения самоизоляции. Завершить ее можно исходя из признаков клинического выздоровления человека. Все это отразилось как в рекомендациях ВОЗ, CDC, так и в приказе Минздрава Украины. Нельзя не отметить, что такой алгоритм имеет немало преимуществ: люди не остаются долгое время изолированными, могут восстановить свою социальную активность. Излишнее тестирование не перегружает и так захлебывающиеся гослаборатории, а также фонд страхования, оплачивающий больничные уже здоровым людям.