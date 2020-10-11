Полтысячи новых инфицированных COVID-19 обнаружили в Киеве за сутки. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Ракурс

Заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки, 10 октября, в Киеве обнаружили у 502 человек.

Инфицировались вчера 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 188 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. Также среди больных — 10 девочек от одного месяца до 17 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет. Кроме того, заболели 17 медработников. Об этом 11 октября сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Врачи приняли решение госпитализировать 60 больных. А другие зараженные лечатся дома. Победили COVID-19 за минувшие сутки 75 человек. С начала эпидемии в столице выздоровели 9 тыс. 702 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 126. В Оболонском и Днепровском районе 82 и 65 случаев соответственно.

Вчера умерли 12 больных, а всего коронавирус уже унес жизни 481 киевлянина.

По состоянию на 11 октября в Киеве уже 27 тыс. 497 подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, 10 октября в Украине коронавирус подхватили 4 тыс. 768 человек. Всего с начала пандемии заболели 261 тыс. 34 украинца.