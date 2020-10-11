Президент США Дональд Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/n144988-tramp-vpervye-poyavilsya-na-publike-posle-inficirovaniya-covid-19-video.html

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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, впервые появился на публике после заболевания коронавирусом.

Лидер американцев поздравил сторонников с балкона своей резиденции. Он вышел в маске, но снял ее для выступления. Послушать обращение главы государства у Белого дома собрались несколько сотен человек. Трамп заявил, что с ним все в порядке. Об этом говорилось в трансляции события, которое проводили американские СМИ.

Я хочу поблагодарить врачей, специалистов, ученых и всех людей, которые упорно работают и помогают преодолеть эту болезнь. Я хочу поблагодарить всех вас, мой народ, что вы выходите, поддерживаете и подбадриваете. Благодарю вас, что любите свою страну. Я тоже вас люблю. И поэтому призываю прийти и проголосовать за спокойное и счастливое будущее. Это важнейшие выборы в истории нашей страны, — заявил американский президент.

Между тем врач Дональда Трампа Шон Конли заявил, что президент США, переболевший коронавирусом, больше не заразен. Такой результат показал ПЦР-тест.

Как известно, COVID-19 у Трампа диагностировали 2 октября. Он прошел экспериментальное лечение и провел в госпитале три дня. А уже в понедельник 5 октября вернулся в Белый дом. На лечение американского лидера из бюджета потратили более 100 тыс. долл.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он перестал принимать лекарства против COVID-19, а потому с удовольствием поделился бы своей плазмой с антителами для изготовления лекарств для больных коронавирусом.