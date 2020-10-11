Крушение поездов произошло в Турции. Фото: Getty Images

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Ракурс

Авария поездов в Турции привела к гибели двух человек.

Два грузовых поезда 10 октября столкнулись в Анкаре в районе Каледжик. Отмечается, что катастрофа произошла в тот момент, когда один из поездов остановился на красный сигнал семафора. После этого поезд протаранил встречный поезд. Об этом сообщает Haber Türk.

В результате столкновения погибли два машиниста поезда. На месте происшествия работают спасатели, а расследование аварии проводят правоохранители.

Напомним, 1 октября на Полтавщине произошло смертельное ДТП — на железнодорожном переезде пассажирский поезд, который ехал по маршруту «Константиновка-Киев», раздавил автомобиль Ford.