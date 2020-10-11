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Аварія потягів сталася у Туреччині. Фото: Getty Images
Зіткнення потягів сталося у Туреччини, є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144987-zitknennya-potyagiv-stalosya-u-turechchyny-ie-zagybli-foto.htmlРакурс
Аварія поїздів у Туреччині призвела до загибелі двох осіб.
Два вантажних потяги 10 жовтня зіткнулися в Анкарі у районі Каледжік. Зазначається, що катастрофа сталася в той момент, коли один з потягів зупинився на червоний сигнал семафора. Після цього потяг протаранив зустрічний потяг. Про це повідомляє Haber Türk.
Внаслідок зіткнення загинули двоє машиністів потяга. На місці події працюють рятувальники, а розслідування аварії проводять правоохоронці.
Нагадаємо, 1 жовтня на Полтавщині сталася смертельна ДТП — на залізничному переїзді пасажирський потяг, який їхав за маршрутом «Костянтинівка-Київ», розчавив автомобіль Ford.
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