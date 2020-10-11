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Ракурс
Аварія потягів сталася у Туреччині. Фото: Getty Images

Зіткнення потягів сталося у Туреччини, є загиблі (ФОТО)

11 жов 2020, 10:14
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Аварія поїздів у Туреччині призвела до загибелі двох осіб.

Два вантажних потяги 10 жовтня зіткнулися в Анкарі у районі Каледжік. Зазначається, що катастрофа сталася в той момент, коли один з потягів зупинився на червоний сигнал семафора. Після цього потяг протаранив зустрічний потяг. Про це повідомляє Haber Türk.

Внаслідок зіткнення загинули двоє машиністів потяга. На місці події працюють рятувальники, а розслідування аварії проводять правоохоронці.

Аварія потягів сталася у Туреччині. Фото: Getty Images

Аварія потягів сталася у Туреччині. Фото: Getty Images

Аварія потягів сталася у Туреччині. Фото: Getty Images


Аварія потягів сталася у Туреччині. Фото: Getty Images

Нагадаємо, 1 жовтня на Полтавщині сталася смертельна ДТП — на залізничному переїзді пасажирський потяг, який їхав за маршрутом «Костянтинівка-Київ», розчавив автомобіль Ford.

Джерело: Ракурс


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