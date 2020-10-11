Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n144986-kilkist-hvoryh-covid-19-v-ukrayini-za-mynulu-dobu-znyzylasya-infografika.html

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COVID-19 за минулу добу, 10 жовтня, в Україні підхопили 4 тис. 768 осіб.

Коронавірусна хвороба забрала життя 85 осіб. Загальна кількість загиблих від початку пандемії вже становить 4 тис. 972 особи. Про це 11 жовтня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Побороти коронавірус вчора змогли 937 пацієнтів, а загалом одужали вже 113 тис. 507 осіб. Наразі хворіють 142 тис. 55 осіб. Вчора медики фіксували 4 тис. 457 підозр на інфікування. Загалом із початку пандемії захворіли 261 тис. 34 особи.

Найбільше випадків коронавірусу 10 жовтня фіксували у таких регіонах:

Харківська область — 593 нових випадки.

Київ — 502 випадки.

Хмельницька область — 328 нових інфікованих.

Житомирська область — 302 хворих.

Рівненська область — 234 нових заражених.

За 10 жовтня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській та Донецькій областях — 16 та 50 хворих відповідно.

Нагадаємо, 9 жовтня коронавірусом в Україні інфікувалися 5 тис. 728 осіб, а померли 108 осіб. Найбільше хворих виявили у Києві, Харківській, Хмельницькій та Одеській областях.