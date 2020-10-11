Авіакатастрофа у Франції. Фото: ВВС

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Ракурс

Авіакатастрофа у Франції сталася за участі двох невеликих літаків, які зіткнулися у повітрі.

Інцидент стався 10 жовтня у центрально-західній частині Франції приблизно о 16:30 за місцевим часом на південний схід від міста Тур. У момент аварії ніхто не загинув. Один із літаків, на борту якого перебували двоє людей, приземлився на паркан будинку в місті Лош. Після падіння літак загорівся. Про це повідомляє ВВС.

Інший літак Diamond DA40 впав на безлюдній місцевості на відстані більш ніж 100 м від меншого літака. На його борту було троє туристів. Внаслідок аварії п’ятеро осіб з двох літаків загинули. Причини та обставини інциденту встановлює поліція.

Нагадаємо, 25 липня у Німеччини сталася авіакатастрофа — невеликий літак врізався в житловий будинок в місті Везель у федеральній землі Північна Рейн-Вестфалія. Внаслідок аварії загинули щонайменше троє осіб, одна дитина постраждала.