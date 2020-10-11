Авиакатастрофа во Франции. Фото: ВВС

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Ракурс

Авиакатастрофа во Франции произошла при участии двух небольших самолетов, которые столкнулись в воздухе.

Инцидент произошел 10 октября в центрально-западной части Франции примерно в 16:30 по местному времени на юго-восток от города Тур. В момент аварии никто не погиб. Один из самолетов, на борту которого находились два человека, приземлился на забор дома в городе Лош. После падения самолет загорелся. Об этом сообщает ВВС.

Другой самолет Diamond DA40 упал на безлюдной местности на расстоянии более чем 100 м от меньшего самолета. На его борту были три туриста. В результате аварии пять человек из двух самолетов погибли. Причины и обстоятельства инцидента устанавливает полиция.

Напомним, 25 июля в Германии произошла авиакатастрофа — небольшой самолет врезался в жилой дом в городе Везель в федеральной земле Северная Рейн-Вестфалия. В результате аварии погибли по меньшей мере три человека, один ребенок пострадал.