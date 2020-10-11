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Азербайджан заявил об обстреле города. Фото: ТАСС

Азербайджан заявил об обстреле города Гянджа и гибели гражданских (ВИДЕО)

11 окт 2020, 08:42
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Война Армении с Азербайджаном продолжается, несмотря на достигнутое накануне перемирие.

Вооруженные силы Армении ракетами обстреляли город Гянджа — второй по величине город Азербайджана. В результате обстрела ранения получили 28 человек, а пять погибли. Из-под завала извлекли 17 пострадавших. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что ракетный обстрел произошел 11 октября около 2.00 по местному времени. Снаряд попал в многоквартирный дом в центре города, здание полностью разрушено.


Напомним, 10 октября враждующие Армения и Азербайджан достигли перемирия в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня заработал с 12.00 10 октября.

Боевые действия в Нагорном Карабахе были зафиксированы с полудня 9 октября до утра 10 октября в городе Гадрут. В Азербайджане заявили, что Вооруженные силы Армении применили ракетные установки.

Источник: Ракурс


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