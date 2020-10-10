Война за Нагорный Карабах. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/n144960-azerbaydjan-zayavil-ob-obstrelah-so-storony-armenii-posle-dostignutogo-peremiriya.html

Ракурс

Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении, несмотря на достигнутое перемирие между странами по Нагорному Карабаху.

Боевые действия были зафиксированы с полудня 9 октября до утра 10 октября в городе Гадрут в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы Армении применили ракетные установки и били со стороны Ходжалы. Азербайджанские военные отвечают на обстрелы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В Баку заявили о том, что армянская сторона понесла значительные потери. Сообщается об уничтожении большого количества военнослужащих, 13 танков, четырех установок «Град», шести гаубиц Д-20 и Д-30, трех самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», двух зенитных установок M55 «Застава», двух радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Ереван и Баку заявляли о сотнях погибших с обеих сторон, уничтоженной бронетехнике, авиацией и военных складах.

Сегодня, 10 октября, стало известно, что враждующие Армения и Азербайджан достигли перемирия в Нагорном Карабахе. Стороны пришли к согласию, что режим прекращения огня должен заработать с 12.00 10 октября.