В Бейруте снова раздался взрыв. Фото: zn.ua

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Новый взрыв в Бейруте привел к гибели и ранению большого количества человек.

В столице Ливана взорвались резервуары с топливом, после взрыва произошел масштабный пожар. В результате взрыва пострадали более 50 человек, а четверо погибли. ЧП произошло в подвальном помещении, где находилась пекарня. Об этом сообщает National News Agency.

Правоохранители уже задержали владельца склада, где и хранилось топливо, которое взорвалось. Бизнесмен признал, что взорвался именно дизельный двигатель, который использовали для производства мобильных телефонов.

Напомним, в августе 2020 года в порту Бейрута взорвались 2 тыс. 750 т аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна «Росус». В результате сверхмощного взрыва погибли более 200 человек, а столица Ливана была сильно разрушена, часть зданий стали руинами. Более 300 тыс. человек остались без крова, а ликвидация последствий взрыва продолжается до сих пор.