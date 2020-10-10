У Бейруті знову пролунав вибух. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n144959-novyy-vybuh-progrymiv-u-beyruti-ie-zagybli-y-desyatky-poranenyh-foto-video.html

Ракурс

Новий вибух у Бейруті призвів до загибелі та поранення великої кількості осіб.

У столиці Лівану вибухнули резервуари з паливом, після вибуху сталася масштабна пожежа. Унаслідок вибуху постраждали понад 50 осіб, а четверо загинули. Надзвичайна подія сталася в підвальному приміщенні, де знаходилася пекарня. Про це повідомляє National News Agency.

Правоохоронці вже затримали власника складу, де і зберігалось пальне, яке вибухнуло. Бізнесмен визнав, що вибухнув саме дизельний двигун, який використовували для виробництва мобільних телефонів.

Нагадаємо, у серпні 2020 року у порту Бейрута вибухнули 2 тис. 750 т аміачної селітри, яка була конфіскована у 2014 році з судна «Росус». Внаслідок надпотужного вибуху загинули понад 200 осіб, а столиця Лівану була сильно зруйнована, частина будівель стали руїнами. Понад 300 тис. осіб залишилися без даху над головою, а ліквідація наслідків вибуху триває й досі.