О перемирии в Кабарахе договорились Армения и Азербайджан. Фото: hvylya.net

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Ракурс

Перемирия в Нагорном Карабахе достигли враждующие Армения и Азербайджан.

Режим прекращения огня должен заработать с 12.00 10 октября. Документ о перемирии был согласован по итогам закрытых переговоров, прошедших в Москве. В переговорах принимали участие главы Министерств иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров, которое опубликовали российские СМИ.

Отмечается, что режим прекращения огня объявляется в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Было согласовано, что о конкретных параметрах режима тишины стороны договорятся дополнительно. Дипломаты согласились, что стоит поскорее мирно урегулировать конфликт в Карабахе.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Тогда власти Азербайджана заявили, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, что привело к жертвам среди военных и гражданских. В тоже время в Минобороны Армении обвинили азербайджанскую армию в начале наступления на карабахском направлении.

Ереван и Баку заявляли о сотнях погибших с обеих сторон, уничтоженной бронетехнике, авиации и военных складах.