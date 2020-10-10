Про перемир’я у Кабараху домовилися Вірменія та Азербайджан. Фото: hvylya.net

https://racurs.ua/ua/n144958-pro-peremyr-ya-v-nagirnomu-karabasi-domovylysya-virmeniya-ta-azerbaydjan-dokument.html

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Перемир’я в Нагірному Карабасі досягли ворогуючі Вірменія та Азербайджан.

Режим припинення вогню повинен запрацювати з 12.00 10 жовтня. Документ про перемир’я було погоджено за підсумками закритих переговорів, що пройшли в Москві. У переговорах брали участь глави Міністерств закордонних справ Росії, Вірменії та Азербайджану Сергій Лавров, Зограб Мнацаканян та Джейхун Байрамов. Про це йдеться у спільній заяві сторін за підсумками переговорів, яку опублікували російські ЗМІ.

Зазначається, що режим припинення вогню оголошується в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами та тілами загиблих при посередництві Червоного Хреста. Було погоджено, що про конкретні параметри режиму тиші сторони домовляться додатково. Дипломати погодилися, що варто чимшвидше мирно врегулювати конфлікт в Карабасі.

Нагадаємо, загострення в Нагірному Карабаху розпочалося 27 вересня. Тоді влада Азербайджану заявила, що вірменські військові обстріляли населені пункти на лінії зіткнення в Карабаху, що призвело до жертв серед військових та цивільних. Натомість в Міноборони Вірменії звинуватили азербайджанську армію в початку наступу на карабаському напрямку.

Єреван та Баку заявляли про сотні загиблих з обох боків, знищену бронетехніку, авіацію та військові склади.