10 жовтня свято. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144957-10-jovtnya-svyatkuut-vsesvitniy-den-psyhichnogo-zdorov-ya-ta-den-borotby-za-skasuvannya-smertnoyi.html

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10 жовтня у світі відзначають Всесвітній день психічного здоров’я. Святкування цього дня запровадила Всесвітня організація охорони здоров’я задля підвищення рівня обізнаності про проблеми психічного здоров’я та мобілізації зусиль на підтримку кращого життя.

Цей день був вперше відзначений 10 жовтня 1992 року. Всесвітня організація охорони здоров’я визначає психічне здоров’я як стан добробуту, у якому людина реалізує свої здібності, може протистояти звичайним життєвим стресам, продуктивно працювати і робити внесок у свою спільноту.

Психічні і неврологічні розлади, а також розлади, пов’язані з вживанням наркотиків і інших речовин, поширені у всіх регіонах світу. Вони вражають кожну спільноту і кожну вікову групу у країнах з різними рівнями доходу. На ці розлади припадає 14% глобального тягаря хвороб, але більшість людей, які страждають від них (75% з яких проживають в країнах з низьким рівнем доходу), не мають доступу до необхідного їм лікування.

Також у цей день відзначають день боротьби за скасування смертної кари. Це свято запровадили у 2002 році з ініціативи Всесвітньої коаліції за скасування смертної кари. 27 вересня 2007 року Рада Європи офіційно проголосила 10 жовтня Європейським днем проти смертної кари.

Відсутність смертної кари є обов’язковою умовою для перебування держави в Раді Європи. Це стало однією з причин скасування смертної кари в Україні, де мораторій на виконання смертних вироків уперше почав діяти в 1995 році, незадовго до вступу в цю міжнародну організацію.

Проте, через кілька місяців смертні вироки знову продовжили виконувати, дійшовши висновку, що рішення про мораторій було прийнято без дотримання належної процедури. Такий стан речей міг призвести до виключення України з Ради Європи, але в 1997 році мораторій на виконання смертних вироків знову почав діяти, й відтоді в Україні вже нікого не страчували.

29 грудня 1999 року Конституційний суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції України, чим остаточно закрив шлях до її відновлення. У зв’язку з цим у 2000 році Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу, якими остаточно вилучила поняття «смертна кара» з офіційного списку кримінальних покарань України.

У цей день відбулося:

1666 — правобережні полковники обрали Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України;

1911 — у Китаї повалено монархію, Сунь Ятсен проголосив республіку;

1919 — Верховна рада Антанти офіційно оголосила про запровадження економічної блокади РСФРР та її маріонеткових режимів;

1932 — у Харківському фізико-технічному інституті вперше в СРСР провели ядерну реакцію з розщеплення атомного ядра літію;

1933 — в універсамах США з’явився перший пральний порошок — Dreft. На упаковці ефект чищення пояснювали «силою чудо-молекул, які висмоктують бруд з тканин» Виробники порошку були спонсорами багатосерійних радіоп'єс, які через це прозвали «мильними»;

1940 — у Кракові створили Революційний Провід ОУН на чолі зі Степаном Бандерою;

1943 — Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про заснування ордена Богдана Хмельницького I, II та III ступенів;

1943 — Джордж Орвелл, англійський письменник вперше вжив термін «Холодна війна» (есей «Ви і атомна бомба»);

1948 — запущено першу радянську керовану балістичну ракету далекої дії Р-1, створену під керівництвом Сергія Корольова;

1963 — набув чинності міжнародний Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;

1964 — у Токіо почалися XVIII Олімпійські ігри.

У цей день народилися:

1813 — Джузеппе Верді, італійський композитор;

1861 — Фрітьйоф Нансен, норвезький полярний дослідник, лауреат Нобелівської премії миру 1922 року;

1875 — Микола Грунський, український мовознавець-славіст, текстолог;

1889 — Михайло Драй-Хмара, український поет, літературознавець;

1894 — Віктор Петров, український письменник, етнограф, культурознавець;

1901 — Альберто Джакометті, швейцарський скульптор, живописець і графік, один із найбільших майстрів XX століття. Брат архітектора Бруно Джакометті;

1910 — Юліус Шульман, американський архітектурний фотограф;

1917 — Телоніус Монк, американський джазовий піаніст;

1930 — Гарольд Пінтер, британський драматург, поет, режисер та актор, лауреат Нобелівської премії з літератури 2005 року;

1972 — Олексій Житник, хокеїст, олімпійський чемпіон;

1985 — Юрій Писар, український художник;

1987 — Марина Анцибор, українська лижниця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.