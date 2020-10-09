10 октября праздник. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144957-10-oktyabrya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-psihicheskogo-zdorovya-i-den-borby-za-otmenu-smertnoy-kazni.html

Ракурс

10 октября во всем мире отмечают Всемирный день психического здоровья. Празднование этого дня ввела Всемирная организация здравоохранения для повышения уровня осведомленности о проблемах психического здоровья и мобилизации усилий на поддержку лучшей жизни.

Этот день был впервые отметили 10 октября 1992 года. ВОЗ определяет психическое здоровье как состояние благополучия, при котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество.

Психические и неврологические расстройства, а также расстройства, связанные с употреблением наркотиков и других веществ, распространены во всех регионах мира. Они поражают каждую сообщество и каждую возрастную группу в странах с различными уровнями дохода.

На эти расстройства приходится 14% глобального бремени болезней, но большинство людей, страдающих от них (75% из которых проживают в странах с низким уровнем дохода), и не имеют доступа к необходимому им лечению.

Также в этот день отмечают день борьбы за отмену смертной казни. Этот праздник ввели в 2002 году по инициативе Всемирной коалиции за отмену смертной казни. 27 сентября 2007 года Совет Европы официально провозгласила 10 октября Европейским днем ​​против смертной казни.

Отсутствие смертной казни является обязательным условием для пребывания государства в Совете Европы. Это стало одной из причин отмены смертной казни в Украине, где мораторий на исполнение смертных приговоров впервые начал действовать в 1995 году, незадолго до вступления в эту международную организацию.

Однако, спустя несколько месяцев смертные приговоры снова продолжили выполнять, придя к выводу, что решение о моратории было принято без соблюдения надлежащей процедуры. Такое положение вещей могло привести к исключению Украины из Совета Европы, но в 1997 году мораторий на исполнение смертных приговоров вновь начал действовать, и с тех пор в Украине уже никого не казнили.

29 декабря 1999 года Конституционный суд Украины признал, что смертная казнь противоречит Конституции Украины, чем окончательно закрыл путь к ее восстановлению. В связи с этим в 2000 году Верховная Рада Украины внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми окончательно изъяла понятие «смертная казнь» из официального списка уголовных наказаний Украины.

В этот день произошло:

1666 — правобережные полковники выбрали Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины;

1911 — в Китае свергнута монархия, Сунь Ятсен провозгласил республику;

1919 — Верховный совет Антанты официально объявила о введении экономической блокады РСФСР и ее марионеточных режимов;

1932 — в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР провели ядерную реакцию по расщеплению атомного ядра лития;

1933 — в универсамах США появился первый стиральный порошок — Dreft. На упаковке эффект чистки объясняли «силой чудо-молекул, которые высасывают грязь из тканей» Производители порошка были спонсорами многосерийных радиопьес, которые из-за этого прозвали «мыльными»;

1940 — в Кракове создали Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой;

1943 — Президиум Верховного Совета СССР принял указ об учреждении ордена Богдана Хмельницкого I, II и III степеней;

1943 — Джордж Оруэлл, английский писатель впервые употребил термин «Холодная война» (эссе «Вы и атомная бомба»);

1948 — запущена первая советская управляемую баллистическую ракету дальнего действия Р-1, созданную под руководством Сергея Королева;

1963 — вступил в силу международный договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой;

1964 — в Токио начались XVIII Олимпийские игры.

В этот день родились:

1813 — Джузеппе Верди, итальянский композитор;

1861 — Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии мира 1922;

1875 — Николай Грунский, украинский языковед-славист, текстолог;

1889 — Михаил Драй-Хмара, украинский поэт, литературовед;

1894 — Виктор Петров, украинский писатель, этнограф, культуролог;

1901 — Альберто Джакометти, швейцарский скульптор, живописец и график, один из крупнейших мастеров XX века. Брат архитектора Бруно Джакометти;

1910 — Юлиус Шульман, американский архитектурный фотограф;

1917 — Телониус Монк, американский джазовый пианист;

1930 — Гарольд Пинтер, британский драматург, поэт, режиссер и актер, лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года;

1972 — Алексей Житник, хоккеист, олимпийский чемпион;

1985 — Юрий Писарь, украинский художник;

1987 — Марина Анцибор, украинская лыжница.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.