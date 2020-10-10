Війна за Нагірний Карабах. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n144960-azerbaydjan-zayavyv-pro-obstrily-z-boku-virmeniyi-pislya-dosyagnutogo-peremyr-ya.html

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Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії, попри досягнуте перемир’я між країнами щодо Нагірного Карабаху.

Бойові дії були зафіксовані з полудня 9 жовтня до ранку 10 жовтня у місті Гадрут в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії застосували ракетні установки й гатили з боку Ходжали. Азербайджанські військові відповідають на обстріли. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Азербайджану.

У Баку заявили про те, що вірменська сторона понесла значні втрати. Повідомляється про знищення великої кількості військовослужбовців, 13 танків, чотирьох установок «Град», шести гаубиць Д-20 і Д-30, трьох самохідних артилерійських установок 2С3 «Акація», двох зенітних установок M55 «Застава», двох радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, загострення в Нагірному Карабаху розпочалося 27 вересня. Єреван та Баку заявляли про сотні загиблих з обох боків, знищену бронетехніку, авіацію та військові склади.

Сьогодні, 10 жовтня, стало відомо, що ворогуючі Вірменія та Азербайджан досягли перемир’я в Нагірному Карабасі. Сторони дійшли згоди, що режим припинення вогню повинен запрацювати з 12.00 10 жовтня.