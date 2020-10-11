Азербайджан заявив про обстріл міста. Фото: ТАСС

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Війна Вірменії з Азербайджаном триває, незважаючи на досягнути напередодні перемир’я.

Збройні сили Вірменії ракетами обстріляли місто Гянджа — друге за величиною місто Азербайджану. Внаслідок обстрілу поранення дістали 28 осіб, а п’ятеро загинули. З-під завалі витягли 17 постраждалих. Про це повідомляє Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджану.

Зазначається, що ракетний обстріл стався 11 жовтня близько 2.00 за місцевим часом. Снаряд влучив у багатоквартирний будинок у центрі міста, будівля повністю зруйнована.

Нагадаємо, 10 жовтня ворогуючі Вірменія та Азербайджан досягли перемир’я в Нагірному Карабасі. Режим припинення вогню запрацював з 12.00 10 жовтня.

Бойові дії в Нагірному Карабасі були зафіксовані з полудня 9 жовтня до ранку 10 жовтня у місті Гадрут. В Азербайджані заявили, що Збройні сили Вірменії застосували ракетні установки.