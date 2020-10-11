Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

COVID-19 за минувшие сутки, 10 октября, в Украине подхватили 4 тыс. 768 человек.

Коронавирусная болезнь унесла жизни 85 человек. Общее количество погибших с начала пандемии уже составляет 4 тыс. 972 человека. Об этом 11 октября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Побороть коронавирус вчера смогли 937 пациентов, а в целом выздоровели уже 113 тыс. 507 человек. Сейчас болеют 142 тыс. 55 человек. Вчера медики фиксировали 4 тыс. 457 подозрений на инфицирование. Всего с начала пандемии заболели 261 тыс. 34 человека.

Больше всего случаев коронавируса 10 октября фиксировали в таких регионах:

Харьковская область — 593 новых случая.

Киев — 502 случая.

Хмельницкая область — 328 новых инфицированных.

Житомирская область — 302 больных.

Ровенская область — 234 новых зараженных.

10 октября меньше всего случаев коронавируса обнаружили в Кировоградской и Донецкой областях — 16 и 50 больных соответственно.

Напомним, 9 октября коронавирусом в Украине инфицировались 5 тыс. 728 человек, а умерли 108 человек. Больше всего больных обнаружили в Киеве, Харьковской, Хмельницкой и Одесской областях.