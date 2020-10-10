Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Коронавирус в Украине продолжает свирепствовать — за минувшие сутки, 9 октября, инфицировались 5 тыс. 728 человек.

От COVID-19 вчера умерли 108 человек. Общее количество погибших с начала пандемии составляет 4 тыс. 887 человек. Побороть 9 октября болезнь смогли 1 тыс. 920 пациентов. Вчера врачи фиксировали 5 тыс. 916 подозрений на инфицирование. Об этом 10 октября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Указывается, что с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 256 тыс. 266 человек, а выздоровели уже 112 тыс. 570 человек. Сейчас болеют 138 тыс. 809 человек.

Больше всего случаев коронавируса 9 октября фиксировали в таких регионах:

Киев — 532 новых случая.

Харьковская область —510 зараженных за сутки.

Хмельницкая область — 402 больных.

Одесская область — 338 больных.

Тернопольская область — 306 новых зараженных.

Житомирская область — 306 инфицированных.

За 9 октября меньше всего коронавируса обнаружили в Кировоградской области — 26 инфицированных.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил деньги из госбюджета на проведение тестирования методом ПЦР в частных лабораториях для всех граждан. В правительстве уверяют, что тест на COVID-19 станет доступнее для большего количества украинцев.