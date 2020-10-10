5 тис. 728 нових випадків COVID-19 виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n144961-5-tys-728-novyh-vypadkiv-covid-19-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує лютувати — за минулу добу, 9 жовтня, інфікувалися 5 тис. 728 осіб.
Від COVID-19 вчора померли 108 осіб. Загальна кількість загиблих від початку пандемії становить 4 тис. 887 осіб. Побороти 9 жовтня хворобу змогли 1 тис. 920 пацієнтів. Вчора лікарі фіксували 5 тис. 916 підозр на інфікування. Про це 10 жовтня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
Зазначаються, що із початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 256 тис. 266 осіб, а видужали вже 112 тис. 570 осіб. Наразі хворіють 138 тис. 809 осіб.
Найбільше випадків коронавірусу 9 жовтня фіксували у таких регіонах:
- Київ — 532 нових випадки.
- Харківська область — 510 заражених за добу.
- Хмельницька область — 402 хворих.
- Одеська область — 338 хворих.
- Тернопільська область — 306 нових заражених.
- Житомирська область — 306 інфікованих.
За 9 жовтня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській області — 26 інфікованих.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив гроші з держбюджету на проведення тестування методом ПЛР у приватних лабораторіях для усіх громадян. В уряді запевняють, що тест на COVID-19 стане доступнішим для більшої кількості українців.