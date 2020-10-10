Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n144961-5-tys-728-novyh-vypadkiv-covid-19-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує лютувати — за минулу добу, 9 жовтня, інфікувалися 5 тис. 728 осіб.

Від COVID-19 вчора померли 108 осіб. Загальна кількість загиблих від початку пандемії становить 4 тис. 887 осіб. Побороти 9 жовтня хворобу змогли 1 тис. 920 пацієнтів. Вчора лікарі фіксували 5 тис. 916 підозр на інфікування. Про це 10 жовтня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Зазначаються, що із початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 256 тис. 266 осіб, а видужали вже 112 тис. 570 осіб. Наразі хворіють 138 тис. 809 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу 9 жовтня фіксували у таких регіонах:

Київ — 532 нових випадки.

Харківська область — 510 заражених за добу.

Хмельницька область — 402 хворих.

Одеська область — 338 хворих.

Тернопільська область — 306 нових заражених.

Житомирська область — 306 інфікованих.

За 9 жовтня найменше випадків коронавірусу виявили у Кіровоградській області — 26 інфікованих.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив гроші з держбюджету на проведення тестування методом ПЛР у приватних лабораторіях для усіх громадян. В уряді запевняють, що тест на COVID-19 стане доступнішим для більшої кількості українців.