Тест на коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144953-besplatnyy-test-na-koronavirus-smogut-poluchit-ukraincy.html

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Тест на коронавирус станет доступнее для большего количества украинцев. Кабинет министров Украины выделил деньги из госбюджета на проведение тестирования методом ПЦР в частных лабораториях для всех граждан.

На увеличение количества тестирований выделили 100 млн грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 октября.

Сообщается, что отныне все медицинские учреждения, которые подчиняются Министерству здравоохранения, получат дополнительные деньги на закупку услуг по проведению тестирований методом ПЦР в учреждениях здравоохранения, независимо от формы их собственности.

Отныне правительство будет заключать с частными лабораториями соответствующие контракты, по которым государство будет платить за проведение тестирований. Поэтому бесплатными тесты будут только в тех лабораториях, с которыми сможет заключить контракт Минздрав.

Сообщается, что согласно этой инициативе государство будет покупать у частных лабораторий проведение тестов по цене Минздрава. Отметим, что сейчас себестоимость исследования составляет 700−800 гривен. В то же время стоимость ПЦР-теста в частных лабораториях составляет 2 тыс. грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины инициировал введение экспериментального проекта лечения больных коронавирусом плазмой крови с антителами. Такое лечение будет использоваться при сложном течении болезни.