Тест на коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144953-bezkoshtovnyy-test-na-koronavirus-zmojut-otrymaty-ukrayinci.html

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Тест на коронавірус стане доступнішим для більшої кількості українців. Кабінет міністрів України виділив гроші з держбюджету на проведення тестування методом ПЛР у приватних лабораторіях для усіх громадян.

На збільшення кількості тестувань виділили 100 млн грн. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 9 жовтня.

Повідомляється, що відтепер усі медичні заклади, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я, отримають додаткові гроші на закупівлю послуг з проведення тестувань методом-ПЛР у закладах охорони здоров’я, незалежно від форми їхньої власності.

Відтепер уряд буде укладати з приватними лабораторіями відповідні контракти, за якими держава буде сплачувати проведення тестувань. Тому безкоштовними тести будуть лише у тих лабораторіях, з якими зможе укласти контракт МОЗ.

Повідомляється, що за цією ініціативою держава купуватиме у приватних лабораторій проведення тестів за ціною МОЗ. Наголосимо, що наразі собівартість дослідження становить 700−800 гривень. Водночас вартість ПЛР-тесту у приватних лабораторіях складає 2 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України запровадив експериментальний проект з заготівлі плазми крові з антитілами до коронавірусу. Таке лікування буде використовуватися у складних випадках перебігу хвороби.