Експериментальне лікування для хворих на коронавірус запровадив Кабмін

Коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144947-eksperymentalne-likuvannya-dlya-hvoryh-na-koronavirus-zaprovadyv-kabmin.html

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Лікування від коронавірусу спеціальними препаратами досі неможливе, однак Кабінет міністрів України запровадив експериментальний проект з заготівлі плазми крові з антитілами до коронавірусу.

Таке лікування буде використовуватися у складних випадках хвороби. Таке рішення прийняли під час засідання уряду сьогодні, 9 жовтня.

Кабмін виділив додаткові 100 млн грн на роботу лабораторних центрів для забезпечення вчасного тестування на коронавірус, а також 160 млн було виділено на закупівлю додаткового обладнання для тестування.

Ще 572 млн грн уряд виділив для закупівлі кисню для хворих на коронавірус, які мають середній та важкий перебіг хвороби. Також було вирішено збільшити коефіцієнти виплат для медзакладів відповідно до завантаження лікарень. Тепер більш навантажені лікарні будуть отримувати більше виплат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що китайські лікарі знайшли ефективний спосіб лікування коронавірусу. Вони переливали зараженим плазму крові від донорів, що перехворіли на коронавірус, унаслідок чого хворі одужували.