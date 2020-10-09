Экспериментальное лечение для больных коронавирусом ввел Кабмин

Коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144947-eksperimentalnoe-lechenie-dlya-bolnyh-koronavirusom-vvel-kabmin.html

Ракурс

Лечение от коронавируса специальными препаратами до сих пор недоступно, однако Кабинет министров Украины принял решение ввести экспериментальный проект по заготовке плазмы крови с антителами к коронавирусу.

Такое лечение будет использоваться в сложных случаях течения болезни. Соответствующее решение приняло правительство на заседании сегодня, 9 октября.

Кабмин выделил дополнительные 100 млн грн на работу лабораторных центров для обеспечения своевременного тестирования на коронавирус, а еще 160 млн было выделено на закупку дополнительного оборудования для тестирования.

Также Кабмин направил 572 млн грн на закупку кислорода для больных коронавирусом, которые имеют среднее и тяжелое течение болезни. Помимо этого, было принято решено увеличить коэффициенты выплат для медучреждений в соответствии с нагрузкой на больницы. Теперь больницы с большим количеством пациентов будут получать больше выплат.

Напомним, ранее мы сообщали, что китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса. Они переливали зараженным плазму крови от доноров, переболевших болезнью, вследствие чего инфицированные выздоравливали.