Протокол лечения коронавируса обновили в США — как лечат болезнь

Коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144868-protokol-lecheniya-koronavirusa-obnovili-v-ssha-kak-lechat-bolezn.html

Ракурс

Коронавирус в США остается одной из самых масштабных болезней, которой переболел даже президент страны. В связи с этим государство представило новый медицинский протокол для лечения коронавируса и меры профилактики для облегчения течения.

Для противодействия вирусу американские медики предлагают пить витамины и некоторые противовоспалительные средства. Об этом стало известно из соответствующего протокола.

Сообщается, что для профилактики и облегчения течения болезни врачи в США назначают следующие препараты:

витамин С;

цинк;

витамин D3;

мелатонин;

фамотидин.

Отмечается, что эти препараты способны только оказывать помощь иммунитету во время заболевания, но не лечат болезнь. Сейчас лекарств против коронавируса не существует, и никакие препараты не могут уберечь от заражения.

Во время лечения на самоизоляции дома к вышеупомянутым лекарствам добавляют противовоспалительное средство аспирин. В свою очередь при тяжелом течении болезни добавляются дополнительные лекарства, а затем больного переводят на искусственную вентиляцию легких.



Отметим, что указанные лекарства не следует применять самостоятельно, поскольку данный протокол был разработан для врачей, которые назначают средства согласно с соответствующими симптомами и не нанесут вреда больному.



Напомним, ранее мы сообщали, что лечение коронавируса может происходить гораздо быстрее, чем раньше. К такому выводу пришли ученые из Гонконгского университета, которые утверждают, что комплексное лечение тремя противовирусными препаратами способствует быстрому выздоровлению больных.

Также ученые заявляют, что предлагаемое комплексное лечение коронавируса не вызывает серьезных побочных эффектов,