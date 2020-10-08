Протокол лікування коронавірусу оновили у США — як лікують хворобу

Коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144868-protokol-likuvannya-koronavirusu-onovyly-u-ssha-yak-likuut-hvorobu.html

Ракурс

Коронавірус у США залишається однією з наймасштабніших хвороб, на яку перехворів навіть президент країни. У зв’язку з цим держава представила новий медичний протокол для лікування коронавірусу та профілактику для полегшення перебігу.

Для протидії вірусу американські медики пропонують пити вітаміни та деякі протизапальні засоби. Про це стало відомо з відповідного протоколу.

Повідомляється, що для профілактики та полегшення перебігу хвороби лікарі у США призначають такі препарати:

вітамін С;

цинк;

вітамін D3;

мелатонін;

фамотидин.

Наголошується, що ці препарати лише допомагають імунітету під час захворювання, але не лікують хворобу. Наразі ліків проти коронавірусу не існує, та жодні препарати не можуть уберегти від зараження.

Під час лікування на самоізоляції вдома до вищезазначених препаратів додають протизапальний засіб аспірин. Натомість при важчому перебігу хвороби додаються додаткові ліки, а згодом штучна вентиляція легень.



Наголосимо, що зазначені ліки не варто призначати собі самостійно, оскільки даний протокол був розроблений для лікарів, які призначають засоби згідно з відповідними симптомами та не зашкодять хворому.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лікування коронавірусу може проходити набагато швидше, ніж раніше. Такого висновку дійшли вчені з Гонконзького університету, які стверджують, що комплексне лікування трьома противірусними препаратами сприяє швидкому одужанню хворих.

Також вчені заявляють, що пропоноване комплексне лікування коронавірусу не викликає серйозних побічних ефектів.