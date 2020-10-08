У кого більше “слуг” — Зеленського, Коломойського чи Ахметова, порахували ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n144867-u-kogo-bilshe-slug-zelenskogo-kolomoyskogo-chy-ahmetova-porahuvaly-zmi.html

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Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді налічує 246 народних депутатів станом на 8 жовтня. Водночас ЗМІ порахували, скільки «слуг» контролює президент Володимир Зеленський, а також олігархи Ігор Коломойський і Рінат Ахметов.

Не секрет, що у Коломойського є багато своїх у «Слузі народу». Зараз їх ще побільшало: комусь допомогли, комусь «принесли». Думаю, у нашій фракції у нього вже близько 40 нардепів. Якщо додати сюди «За майбутнє", то в Раді Коломойський може зібрати 60−70 голосів, — розповів один із впливових депутатів «Слуги народу», пише УП.

Водночас, сумарні «депутатські активи» Ахметова оцінюються максимум у 30−40 депутатів. Йдеться про мажоритарників ОПЗЖ (наприклад, Вадим Новинський), кілька осіб на кшталт Сергія Тарути чи Михайла Волинця у «Батьківщині» тощо.

Найширше «представництво» інтересів донецького олігарха зараз здійснюють «слуги» із так званої «групи Іллі Павлюка», до якої нині входять близько 20 «слуг». Як пише УП, вони лобіюють потрібні компаніям Ахметова поправки та закони або утримуються під час голосування за «невигідні» проекти законів.

Нагадаємо, Ігор Коломойський раніше розповів про проблеми у президентській фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, а також вказав, яким чином можна «розвалити» монобільшість Зеленського.