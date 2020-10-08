Догану топ-менеджерам Нацбанку прокоментував МВФ і голова НБУ, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n144866-doganu-top-menedjeram-nacbanku-prokomentuvaly-mvf-i-golova-nbu.html

Ракурс

Банківський скандал триває в Україні. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прокоментував оголошення догани та недовіри першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови Дмитру Сологубу.

МВФ закликає Україну дотримуватися критеріїв управління центральним банком, які були розроблені в консультації з працівниками фонду.

Про це заявив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляє Reuters.

Ця структура допомагала НБУ і українській економіці зміцнювати довіру до Нацбанку як незалежного та професійного центрального банку, — повідомив керівник представництва фонду у Києві.

Люнгман вважає, що забезпечення відповідальності Правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком, які були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ.

На початку цього тижня Рада Нацбанку заявила про недовіру двом заступникам голови центрального банку через їхні коментарі в українських ЗМІ.

Рожкова та Сологуб порушили політику «єдиного голосу» — так вважає голова НБУ Кирило Шевченко.

Стратегія комунікацій одна для всіх. Одним із принципів цієї стратегії є політика «єдиного голосу» (оne voice policy), — сказав Шевченко для «Дзеркала тижня».



Він пояснив, що працівники НБУ мають дотримуватися єдиної позиції та уникати розбіжностей у комунікаціях.

На його думку, особливо це актуально на тлі діалогу з МВФ, який триває зараз. Шевченко вважає, що «це історія порушення внутрішніх процедур, а не політичного тиску».