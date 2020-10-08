СБУ викликала на підмогу Google та Apple для блокування «Вконтакте»

Блокування "Вконтакте". Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n144865-sbu-vyklykala-na-pidmogu-google-ta-apple-dlya-blokuvannya-vkontakte.html

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Блокування «Вконтакте» в Україні продовжується вже кілька років, однак російська соцмережа змогла оминути санкції. Служба безпеки України закликала міжнародних партнерів допомогти урегулювати діяльність соцмережі на території України відповідно до чинного законодавства.

Наразі СБУ вживає необхідні заходи для виявлення та нейтралізації загроз національній безпеці Україні в інформаційному просторі. Про це повідомили в СБУ, передає «Укрінформ».

Під час моніторингу з’ясувалося, що більшість українських інтернет-провайдерів дотримуються рішення щодо блокування російських соцмереж. Однак окремі компанії вдаються до заходів, що спрямовані на можливість оминати блокування через додатки мобільних пристроїв.

З метою перекриття доступу до заборонених ресурсів, СБУ звернулася до Міністерства закордонних справ з проханням поінформувати іноземні компанії щодо необхідності урегулювати свою діяльності відповідно до вимог українського законодавства та заборонити розповсюджувати на своїх платформах мобільні додатки, які дозволяють оминати санкції.

В СБУ зауважили, що санкційне законодавство України містить серйозні прогалини, оскільки не передбачає деяких видів санкцій та не визначає державні органи, що відповідальні за реалізацію санкцій, а також не встановлює порядку притягнення до відповідальності порушників заборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що блокування «ВКонтакте» намагаються відновити українські спеціалісти з кібербезпеки. Наразі вони взаємодіють з міжнародними колегами для того, щоб якнайшвидше усунути джерело російської пропаганди перед місцевими виборами. У відомстві вважають, що зняття блокування може становити загрозу національній безпеці.