СБУ вызвала на подмогу Google и Apple для блокировки «Вконтакте»

Блокировка "Вокнтакте". Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n144865-sbu-vyzvala-na-podmogu-google-i-apple-dlya-blokirovki-vkontakte.html

Ракурс

Блокировка «Вконтакте» в Украине продолжается уже несколько лет, однако российская соцсеть смогла обойти данное ограничение. Служба безопасности Украины призвала международных партнеров помочь урегулировать деятельность соцсети на территории Украины в соответствии с действующим законодательством.

На данный момент СБУ предпринимает необходимые меры для выявления и нейтрализации угроз национальной безопасности Украины в информационном пространстве. Об этом сообщили в СБУ, передает «Укринформ».

Во время мониторинга выяснилось, что большинство украинских интернет-провайдеров придерживаются решения о блокировании российских соцсетей. Однако отдельные компании прибегают к мерам, которые направлены на возможность обходить блокировку через приложения мобильных устройств.

С целью перекрытия доступа к запрещенным ресурсам, СБУ обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой проинформировать иностранные компании о необходимости урегулировать свою деятельность в соответствии с требованиями украинского законодательства, и запретить распространять на своих платформах мобильные приложения, которые позволяют обходить санкции.

В СБУ отметили, что санкционное законодательство Украины содержит серьезные пробелы, поскольку не предусматривает некоторые виды санкций и не определяет государственные органы, которые должны быть ответственными за реализацию санкций, а также не устанавливает порядок привлечения к ответственности нарушителей запрета.

Напомним, ранее мы сообщали, что блокирование «ВКонтакте» пытаются восстановить украинские специалисты по кибербезопасности. Сейчас они взаимодействуют с международными коллегами для того, чтобы как можно быстрее устранить источник российской пропаганды перед местными выборами. В ведомстве считают, что снятие блокировки может представлять угрозу национальной безопасности.