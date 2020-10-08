Как «развалить» монобольшинство в Раде, рассказал Коломойский

https://racurs.ua/n144864-kak-razvalit-monobolshinstvo-v-rade-rasskazal-kolomoyskiy.html

Ракурс

Игорь Коломойский рассказал о проблемах в президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, а также сообщил, каким образом можно «развалить» монобольшинство Зеленского.

Вместе с тем, олигарх заверил, что не занимается расшатыванием ситуации в политсиле главы государства, пишет «Украинская правда».

Чтобы разрушить монобольшинство, надо самой «Слуге народа» выгнать 23 нардепа из фракции. Иначе, если кто-то сам выйдет, то партия у них заберет мандат. И даже если «слуги» сами выгонят 23 человек, то они легко возьмут к себе внефракционных. Или, например, «Доверие» войдет — и все, — резюмировал Коломойский.

Таким образом олигарх намекнул, что если монобольшинство сама не захочет распасться, то юридически ее развалить будет крайне сложно. В то же время, по его мнению, монобольшинство в Раде де-факто больше не существует.

Монобольшинства де-факто нет. Но зачем мне, как вы говорите, что-то расшатывать? — заявил олигарх.



Напомним, ранее Коломойский рассказал о планах группы «За будущее», которой занимается его бизнес-партнер Игорь Палица.

Недавно Министерство юстиции США обвинило Коломойского в хищении миллиардов долларов из «ПриватБанка», а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.