Как «развалить» монобольшинство в Раде, рассказал Коломойскийhttps://racurs.ua/n144864-kak-razvalit-monobolshinstvo-v-rade-rasskazal-kolomoyskiy.htmlРакурс
Игорь Коломойский рассказал о проблемах в президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, а также сообщил, каким образом можно «развалить» монобольшинство Зеленского.
Вместе с тем, олигарх заверил, что не занимается расшатыванием ситуации в политсиле главы государства, пишет «Украинская правда».
Чтобы разрушить монобольшинство, надо самой «Слуге народа» выгнать 23 нардепа из фракции. Иначе, если кто-то сам выйдет, то партия у них заберет мандат. И даже если «слуги» сами выгонят 23 человек, то они легко возьмут к себе внефракционных. Или, например, «Доверие» войдет — и все, — резюмировал Коломойский.
Таким образом олигарх намекнул, что если монобольшинство сама не захочет распасться, то юридически ее развалить будет крайне сложно. В то же время, по его мнению, монобольшинство в Раде де-факто больше не существует.
Монобольшинства де-факто нет. Но зачем мне, как вы говорите, что-то расшатывать? — заявил олигарх.
Напомним, ранее Коломойский рассказал о планах группы «За будущее», которой занимается его бизнес-партнер Игорь Палица.
Недавно Министерство юстиции США обвинило Коломойского в хищении миллиардов долларов из «ПриватБанка», а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.