Коломойский — Монобольшинства де-факто нет

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Ракурс

Игорь Коломойский прокомментировал информацию о «расшатывании» ситуации в «Слуге народа», а также рассказал о наличии монобольшинства в Верховной Раде и планах группы «За будущее», которую курирует его бизнес-партнер Игорь Палица

Об этом он рассказал в комментарии для «Украинской правды».

Монобольшинства де-факто нет. Но зачем мне, как вы говорите, что-то расшатывать? — заявил олигарх.

Он также добавил, что не хочет, чтобы его бизнес-партнер Игорь Палица стал новым главой правительства.

При де-факто президентской модели управления, премьер-министр — это технический человек. Это самоубийство и человеческое, и политическое. Я не могу пожелать такого своему товарищу, — резюмировал олигарх.

Напомним, партия Владимира Зеленского «Слуга народа» на местных выборах может потерять свои позиции. В то же время группа «За будущее» Игоря Коломойского, наоборот, сейчас активно наращивает позиции в тех регионах, где удалось договориться с местными элитами.