Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коломойський — Монобільшості де-факто немає — Верховна Рада

Коломойський — Монобільшості де-факто немає

8 жов 2020, 11:42
999

Ігор Коломойський прокоментував інформацію щодо розхитування ситуації у «Слузі народу» та розповів про наявність монобільшості у Верховній Раді і про плани групи «За майбутнє", якою опікується його бізнес-партнер Ігор Палиця.

Про це він розповів в коментарі для «Української правди».

Монобільшості де-факто немає. Але для чого мені, як ви кажете, щось розхитувати? — заявив олігарх.

Він також додав, що не хоче, щоб його бізнес-партнер Ігор Палиця став новим главою уряду.


При де-факто президентській моделі управління, прем'єр-міністр — це технічна людина. Це самогубство і людське, і політичне. Я ж не можу товаришу таке бажати, — резюмував олігарх.

Нагадаємо, партія Володимира Зеленського «Слуга народу» на місцевих виборах може втратити свої позиції. Водночас група «За майбутнє" Ігоря Коломойського, навпаки, зараз активно нарощує позиції у тих регіонах, де вдалося домовитися з місцевими елітами.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів