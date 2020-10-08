Коломойський — Монобільшості де-факто немає — Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n144863-kolomoyskyy-monobilshosti-de-fakto-nemaie.html

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Ігор Коломойський прокоментував інформацію щодо розхитування ситуації у «Слузі народу» та розповів про наявність монобільшості у Верховній Раді і про плани групи «За майбутнє", якою опікується його бізнес-партнер Ігор Палиця.

Про це він розповів в коментарі для «Української правди».

Монобільшості де-факто немає. Але для чого мені, як ви кажете, щось розхитувати? — заявив олігарх.

Він також додав, що не хоче, щоб його бізнес-партнер Ігор Палиця став новим главою уряду.

При де-факто президентській моделі управління, прем'єр-міністр — це технічна людина. Це самогубство і людське, і політичне. Я ж не можу товаришу таке бажати, — резюмував олігарх.

Нагадаємо, партія Володимира Зеленського «Слуга народу» на місцевих виборах може втратити свої позиції. Водночас група «За майбутнє" Ігоря Коломойського, навпаки, зараз активно нарощує позиції у тих регіонах, де вдалося домовитися з місцевими елітами.