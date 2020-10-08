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Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

Коронавірус підкосив понад 400 киян за добу (КАРТА)

8 жов 2020, 11:26
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Коронавірус у Києві продовжує стрімко поширюватись. За останню добу інфікування підтвердили у 422 осіб. Загалом у столиці на COVID-19 захворіли 25 тис. 896 осіб.

За останню добу захворіли, зокрема, 23 медика. До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

За 7 жовтня на коронавірус у Києві захворіли:

  • 223 жінки віком від 18 до 93 років;
  • 169 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;
  • 11 дівчаток від 3 до 16 років;
  • 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 107. В Оболонському і Дніпровському районах — 52 та 51 випадок відповідно.

Коронавірус у Києві. Карта: КМДА


За останню добу 11 інфікованих померли. Загалом COVID-19 забрав життя 453 киян. Водночас одужали 7 жовтня 222 пацієнта. За весь період пандемії хворобу подолали 9 тис. 116 киян.

Зазначимо, що в Україні за останню добу зафіксували новий рекорд захворюваності — 7 жовтня коронавірус підтвердили у 5 тис. 397 осіб. Окрім того, до лікарень госпіталізували майже 900 осіб.


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