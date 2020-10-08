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Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

Коронавирус подкосил более 400 киевлян за сутки (КАРТА)

8 окт 2020, 11:26
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Коронавирус в Киеве продолжает стремительно распространяться. За последние сутки инфицирование подтвердили у 422 человек. Всего в столице COVID-19 заболели 25 тыс. 896 человек.

За последние сутки заболели, в частности, 23 медика. В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

7 октября коронавирусом в Киеве заболели:

  • 223 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 169 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
  • 11 девочек от 3 до 16 лет;
  • 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 107. В Оболонском и Днепровском районах — 52 и 51 случай соответственно.

Коронавирус в Киеве. Карта: КГГА


За последние сутки 11 инфицированных умерли. В целом COVID-19 унес жизни 453 киевлян. В то же время выздоровели 7 октября 222 пациента. За весь период пандемии болезнь преодолели 9 тыс. 116 киевлян.

Отметим, что в Украине за последние сутки зафиксировали новый рекорд заболеваемости — 7 октября коронавирус подтвердили у 5 тыс. 397 человек. Кроме того, в больницы были госпитализированы почти 900 человек.


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