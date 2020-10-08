Что произойдет с коронавирусным фондом в следующем году, рассказал Разумков

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144860-chto-proizoydet-s-koronavirusnym-fondom-v-sleduuschem-godu-rasskazal-razumkov.html

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Борьба с коронавирусом в Украине в следующем году не будет дополнительно финансироваться. Законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год не предусматривает отдельного фонда для борьбы с эпидемией.

Вместо фонда в госбюджет внесены отдельные статьи на вакцинацию и поддержку школ. Все остальные средства были направлены в Министерство здравоохранения. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе «Завтрак с 1+1».

По его словам, на вакцинацию государство планирует потратить 2,6 млрд грн, еще один миллиард уйдет на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом. В целом Минздрав получит из госбюджета 158,7 млрд грн на следующий год.

Разумков считает, такой подход является более разумным, чем создание отдельного фонда. Он рассказал, что при создании COVID-фонда весной 2020 года власть исходила из того, что финансирование соответствующего направления не было предусмотрено бюджетом.

Спикер добавил, что парламент сейчас рассматривает предложения от нардепов к проекту Госбюджета на 2021 год, в том числе в части расходов на здравоохранение Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр финансов Сергей Марченко заявил, что из 66 млрд грн с коронавирусного фонда, даже с затратами на «Большое строительство», было использовано лишь 23 млрд грн. Из них на дороги ушло менее 10 млрд.

Министр финансов заявил, что главная проблема с расходами фонда — эффективность использования средств и умение ведомств правильно распоряжаться бюджетными расходами. Поэтому перераспределение средств было правильным решением для эффективного использования фонда.

Отметим, что по состоянию на 11 сентября 2020 года из фонда борьбы с коронавируса потратили 22,8 млрд грн — это 35% от общей суммы.