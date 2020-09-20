Королевская семья обеднела на 700 млн долларов — в чем причина

https://racurs.ua/n144059-korolevskaya-semya-obednela-na-700-mln-dollarov-v-chem-prichina.html

Ракурс

Королевская семья обеднела из-за коронавируса, который распространился в Великобритании. Недвижимость британской короны после карантина упала в цене на 716 млн долл.

Потери понес также королевский портфель — его стоимость упала до 17,4 млрд долл. Об этом в своем ежегодном отчете сообщила независимая коммерческая организация Crown Estate.

Сообщается, что арендаторы недвижимости, принадлежащей королевской семье, оказались в непростом положении из-за жесткого карантина в Великобритании. Так, бизнес многих из них оказался на гране банкротства из-за самоизоляции жителей и снижения покупательной способности, что привело к закрытию магазинов.

Но несмотря на такие потери, королевская семья смогла даже немного нарастить свою прибыль. Так, доход британской короны составил 447 млн ​​долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что Принцу Гарри и Меган Маркл пришлось расстаться с 2,4 млн фунтов стерлингов. Именно такую ​​сумму супруги вернули в британскую казну. Эти деньги были потрачены на ремонт резиденции Фрогмор-коттедж с Суверенного гранта, средства которого британское правительство выделяет на содержание королевской семьи.