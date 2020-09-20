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Местные выборы. Фото: BBC

Местные выборы 2020 — полиция зафиксировала более полусотни нарушений

20 сен 2020, 09:59
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Местные выборы 2020 не успели начаться, но уже стали предметом внимания правоохранителей. За сутки в полицию поступило 57 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Больше всего сообщений зафиксировали в Закарпатской и Киевской областях. Об этом сообщает УНН.

Сообщается, что всего с начала избирательного процесса полицейские зарегистрировали 438 заявлений и сообщений о нарушениях.

Больше всего сообщений зафиксировано в следующих областях:

  • Закарпатской и Киевской — 10 заявлений;
  • Волынской — семь заявлений;
  • Одесской — шесть сообщений;
  • Днепропетровской — пять заявлений;
  • Донецкой — четыре сообщения
  • г. Киев — три нарушения,
  • Николаевской, Херсонской и Черниговской — два сообщения;
  • Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Харьковской областях — одно зафиксированное заявление.

Всего в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 43 уголовных правонарушениях. Из них 25 связаны с нарушением избирательного законодательства, а еще 18 — с избирательным процессом.


По данным обращениями полиция составила шесть протоколов.

Напомним, ранее мы сообщали, что закон об отмене справки о несудимости на выборах подписал президент Украины Владимир Зеленский.


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