Местные выборы. Фото: BBC

https://racurs.ua/n144058-mestnye-vybory-2020-policiya-zafiksirovala-bolee-polusotni-narusheniy.html

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Местные выборы 2020 не успели начаться, но уже стали предметом внимания правоохранителей. За сутки в полицию поступило 57 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса.

Больше всего сообщений зафиксировали в Закарпатской и Киевской областях. Об этом сообщает УНН.

Сообщается, что всего с начала избирательного процесса полицейские зарегистрировали 438 заявлений и сообщений о нарушениях.

Больше всего сообщений зафиксировано в следующих областях:

Закарпатской и Киевской — 10 заявлений;

Волынской — семь заявлений;

Одесской — шесть сообщений;

Днепропетровской — пять заявлений;

Донецкой — четыре сообщения

г. Киев — три нарушения,

Николаевской, Херсонской и Черниговской — два сообщения;

Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Харьковской областях — одно зафиксированное заявление.

Всего в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 43 уголовных правонарушениях. Из них 25 связаны с нарушением избирательного законодательства, а еще 18 — с избирательным процессом.

По данным обращениями полиция составила шесть протоколов.

Напомним, ранее мы сообщали, что закон об отмене справки о несудимости на выборах подписал президент Украины Владимир Зеленский.