Местные выборы 2020 — полиция зафиксировала более полусотни нарушенийhttps://racurs.ua/n144058-mestnye-vybory-2020-policiya-zafiksirovala-bolee-polusotni-narusheniy.htmlРакурс
Местные выборы 2020 не успели начаться, но уже стали предметом внимания правоохранителей. За сутки в полицию поступило 57 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса.
Больше всего сообщений зафиксировали в Закарпатской и Киевской областях. Об этом сообщает УНН.
Сообщается, что всего с начала избирательного процесса полицейские зарегистрировали 438 заявлений и сообщений о нарушениях.
Больше всего сообщений зафиксировано в следующих областях:
- Закарпатской и Киевской — 10 заявлений;
- Волынской — семь заявлений;
- Одесской — шесть сообщений;
- Днепропетровской — пять заявлений;
- Донецкой — четыре сообщения
- г. Киев — три нарушения,
- Николаевской, Херсонской и Черниговской — два сообщения;
- Кировоградской, Луганской, Львовской, Ровенской, Сумской и Харьковской областях — одно зафиксированное заявление.
Всего в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 43 уголовных правонарушениях. Из них 25 связаны с нарушением избирательного законодательства, а еще 18 — с избирательным процессом.
По данным обращениями полиция составила шесть протоколов.
Напомним, ранее мы сообщали, что закон об отмене справки о несудимости на выборах подписал президент Украины Владимир Зеленский.