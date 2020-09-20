Місцеві вибори. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n144058-miscevi-vybory-2020-policiya-zafiksuvala-ponad-pivsotni-porushen.html

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Місцеві вибори 2020 не встигли розпочатися, але вже стали предметом уваги правоохоронців. За добу до поліції надійшло 57 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу.

Найбільше повідомлень зафіксували у Закарпатській та Київській областях. Про це повідомляє УНН.

Повідомляється, що усього з початку виборчого процесу поліцейські зареєстрували 438 заяв та повідомлень про порушення.

Найбільше повідомлень зафіксовано у таких областях:

Закарпатській та Київській — 10 заяв;

Волинській — сім заяв;

Одеській — шість повідомлень;

Дніпропетровській — п’ять заяв;

Донецькій — чотири повідомлення,

м. Київ — три порушення,

Миколаївській, Херсонській та Чернігівській — два повідомлення;

Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Сумській та Харківській областях — одна зафіксована заява.

Усього до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо 43 кримінальних правопорушень. З них 25 пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а ще 18 — з виборчим процесом.

За поданими зверненнями поліція склала шість протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закон про скасування довідки про несудимість на виборах підписав президент України Володимир Зеленський.