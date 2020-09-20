Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 19 вересня, вірус виявили у 2 тис. 966 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 175 тис. 678 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 768 людей, а в цілому вже одужали 77 тис. 512 осіб. Зараз хворіє 94 тис. 609 пацієнтів. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померла від хвороби 41 особа. Загальна кількість жертв становить 3 тис. 557 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 239 тис. 938.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Харківській області (424 особи), місті Київ (343 особи), Тернопільській (231 особа) та Одеській областях (217 нових хворих). Найменше випадків COVID-19 19 вересня фіксувалося у Луганській та Кіровоградській областях — 19 та 12 випадків відповідно.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що громадяни України, що хворіють на коронавірус чи мають підозру, зможуть проголосувати вдома, якщо подадуть відповідну заявку до 23 жовтня включно. Заявки розглядатимуться до 20.00.