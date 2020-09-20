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Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

Коронавирус в Украине снова подкосил почти 3 тыс. украинцев (ИНФОГРАФИКА)

20 сен 2020, 09:18
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 19 сентября, вирус был обнаружен у 2 тыс. 966 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 175 тыс. 678 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 768 человек, а в целом уже выздоровели 77 тыс. 512 человек. Сейчас болеет 94 тыс. 609 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.


От болезни умер 41 человек. Общее число жертв составляет 3 тыс. 557 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 239 тыс. 938.

Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОБольше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области (424 человека), городе Киев (343 случая), Тернопольской (231 человек) и Одесской областях (217 новых больных). Меньше всего случаев COVID-19 19 сентября фиксировалось в Луганской и Кировоградской областях — 19 и 12 случаев соответственно.

Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОНапомним, ранее мы сообщали, что граждане Украины, которые заболели коронавирусом или имеют подозрение, смогут проголосовать на дому, если подадут соответствующую заявку до 23 октября включительно. Заявки будут рассматриваться до 20.00.

Источник: Ракурс


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