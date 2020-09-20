Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 19 сентября, вирус был обнаружен у 2 тыс. 966 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 175 тыс. 678 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 768 человек, а в целом уже выздоровели 77 тыс. 512 человек. Сейчас болеет 94 тыс. 609 пациентов. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

От болезни умер 41 человек. Общее число жертв составляет 3 тыс. 557 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 239 тыс. 938.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьковской области (424 человека), городе Киев (343 случая), Тернопольской (231 человек) и Одесской областях (217 новых больных). Меньше всего случаев COVID-19 19 сентября фиксировалось в Луганской и Кировоградской областях — 19 и 12 случаев соответственно.

Напомним, ранее мы сообщали, что граждане Украины, которые заболели коронавирусом или имеют подозрение, смогут проголосовать на дому, если подадут соответствующую заявку до 23 октября включительно. Заявки будут рассматриваться до 20.00.