Реальное количество участников протестов вычислит искусственный интеллект (ФОТО)https://racurs.ua/n144056-realnoe-kolichestvo-uchastnikov-protestov-vychislit-iskusstvennyy-intellekt-foto.htmlРакурс
Протесты в странах зачастую невозможно достоверно отследить на предмет количества участников, поскольку организаторы акций завышают их количество, а оппоненты протестующих — занижают.
Поэтому специалисты по фотограмметрии и анализу изображений из Германского центра авиации и космонавтики разработали искусственный интеллект, который способен посчитать количество людей на фото и видео. Об этом сообщает «Популярная механика».
Отмечается, что алгоритм может использовать изображения различного качества и из различных источников: его система распознает очертания и контуры людей, но при этом
не определяет их личности, а только подсчитывает количество.
Искусственный интеллект уже испытали на одном из видео с YouTube. Несмотря на то, что видео снято на смартфон, ИИ точно обнаружил количество протестующих.
По словам разработчиков, алгоритм может работать несмотря на освещение, ракурс и качество картинки. Система может выдавать точные оценки, а ее обучаемость растет с каждым изучением нового ролика.
Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство юстиции Украины предлагает при избрании меры пресечения, санкций или условно-досрочного освобождения руководствоваться оценкой рисков лиц, которую будет генерировать искусственный интеллект.