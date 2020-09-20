Искусственный интеллект. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144056-realnoe-kolichestvo-uchastnikov-protestov-vychislit-iskusstvennyy-intellekt-foto.html

Ракурс

Протесты в странах зачастую невозможно достоверно отследить на предмет количества участников, поскольку организаторы акций завышают их количество, а оппоненты протестующих — занижают.

Поэтому специалисты по фотограмметрии и анализу изображений из Германского центра авиации и космонавтики разработали искусственный интеллект, который способен посчитать количество людей на фото и видео. Об этом сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что алгоритм может использовать изображения различного качества и из различных источников: его система распознает очертания и контуры людей, но при этом не определяет их личности, а только подсчитывает количество.





Искусственный интеллект уже испытали на одном из видео с YouTube. Несмотря на то, что видео снято на смартфон, ИИ точно обнаружил количество протестующих.

По словам разработчиков, алгоритм может работать несмотря на освещение, ракурс и качество картинки. Система может выдавать точные оценки, а ее обучаемость растет с каждым изучением нового ролика.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство юстиции Украины предлагает при избрании меры пресечения, санкций или условно-досрочного освобождения руководствоваться оценкой рисков лиц, которую будет генерировать искусственный интеллект.