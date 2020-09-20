Штучний інтелект. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144056-realnu-kilkist-uchasnykiv-protestiv-pidrahuie-shtuchnyy-intelekt-foto.html

Ракурс

Протести в країнах зазвичай неможливо правдиво відстежити на предмет кількості учасників, оскільки організатори акцій завищують їхню кількість, а опоненти протестувальників — занижують.

Тому фахівці з фотограмметрії та аналізу зображень з Німецького центру авіації та космонавтики розробили штучний інтелект, що здатен порахувати кількість людей на фото і відео. Про це повідомляє «Популярная механика».



Зазначається, що алгоритм може використовувати зображення різної якості та з різних джерел: його система розпізнає контури людей, але при цьому не ідентифікує їхні особистості, а тільки підраховує кількість.

Штучний інтелект вже випробували на одному з відео з YouTube. Попри те, що відео відзнято на смартфон, ШІ точно підрахував кількість протестувальників.

За словами розробників, алгоритм може працювати попри освітлення, ракурс і якість картинки. Система може видавати точні оцінки, а її здатність виявляти людей зростає з кожним вивченням нового ролика.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство юстиції України пропонує при обранні запобіжного заходу, санкцій або умовно-дострокового звільнення керуватися оцінкою ризиків осіб, яку буде генерувати штучний інтелект.