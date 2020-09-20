Реальну кількість учасників протестів підрахує штучний інтелект (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n144056-realnu-kilkist-uchasnykiv-protestiv-pidrahuie-shtuchnyy-intelekt-foto.htmlРакурс
Протести в країнах зазвичай неможливо правдиво відстежити на предмет кількості учасників, оскільки організатори акцій завищують їхню кількість, а опоненти протестувальників — занижують.
Тому фахівці з фотограмметрії та аналізу зображень з Німецького центру авіації та космонавтики розробили штучний інтелект, що здатен порахувати кількість людей на фото
і відео. Про це повідомляє «Популярная
механика».
Зазначається, що алгоритм може використовувати зображення різної якості та з різних джерел: його система розпізнає контури людей, але при цьому не ідентифікує їхні особистості, а тільки підраховує кількість.
Штучний інтелект вже випробували на одному з відео з YouTube. Попри те, що відео відзнято на смартфон, ШІ точно підрахував кількість протестувальників.
За словами розробників, алгоритм може працювати попри освітлення, ракурс і якість картинки. Система може видавати точні оцінки, а її здатність виявляти людей зростає з кожним вивченням нового ролика.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство юстиції України пропонує при обранні запобіжного заходу, санкцій або умовно-дострокового звільнення керуватися оцінкою ризиків осіб, яку буде генерувати штучний інтелект.